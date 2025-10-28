Studenti in viaggio | Esperienze uniche grazie a Intercultura e impariamo la lingua

Un mondo che accoglie, che capisce, che si fa comunità. È il mondo nel quale si spostano i giovani, un percorso di scambio culturale che davvero vale come una grande rivoluzione. C’è anche Fermo nella rete di Intercultura che da 65 anni organizza scambi di studi per gli studenti coinvolgendo circa 50 paesi del mondo, il gruppo di volontari fermani è attivo dal 2014 e in questi giorni promuove i nuovi bandi per le partenze degli studenti per il prossimo anno. Il presidente del gruppo di Fermo, Danilo Petrini, insieme a Gianni Marziali e Rosemary Falzolgher Pohl, hanno incontrato sabato le famiglie, alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro, proprio per raccontare un’esperienza che cambia i giovani e che, pian piano, cambia anche il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

