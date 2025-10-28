Studentessa precipita nel cortile durante una occupazione
In un liceo di Roma, occupato dal 20 ottobre, una studentessa è precipitata in un’intercapedine del cortile dopo il cedimento di una pedana. L’episodio si è verificato intorno alle due del mattino di domenica 26 ottobre. Per soccorrerla sono intervenuti i vigili del fuoco, che l’hanno affidata al personale sanitario. La ragazza è attualmente sotto osservazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
