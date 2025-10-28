Stromboli contro Lipari | l’isola delle Eolie che sogna l’indipendenza

Dayitalianews.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’iniziativa nata dalle proteste per l’isolamento istituzionale. Nelle isole Eolie si prepara una possibile rivoluzione amministrativa. Stromboli, attualmente sotto la giurisdizione del Comune di Lipari, ha avviato una raccolta firme per chiedere la separazione e diventare un Comune autonomo. La decisione nasce dal crescente malcontento dei residenti, che da tempo denunciano un abbandono istituzionale, aggravato dagli eventi drammatici come i grandi incendi del 2022. Per molti strombolani, è arrivato il momento di dire basta e conquistare la propria indipendenza amministrativa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

stromboli contro lipari l8217isola delle eolie che sogna l8217indipendenza

© Dayitalianews.com - Stromboli contro Lipari: l’isola delle Eolie che sogna l’indipendenza

Contenuti che potrebbero interessarti

stromboli contro lipari l8217isolaStromboli vuole la secessione: raccolta firme per staccarsi da Lipari e diventare il quinto comune delle Eolie - Gli strombolani protestano contro la lentezza degli interventi dopo l'incendio del 2022 e avviano l'iter per il referendum ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stromboli Contro Lipari L8217isola