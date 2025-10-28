ABBONATI A DAYITALIANEWS L’iniziativa nata dalle proteste per l’isolamento istituzionale. Nelle isole Eolie si prepara una possibile rivoluzione amministrativa. Stromboli, attualmente sotto la giurisdizione del Comune di Lipari, ha avviato una raccolta firme per chiedere la separazione e diventare un Comune autonomo. La decisione nasce dal crescente malcontento dei residenti, che da tempo denunciano un abbandono istituzionale, aggravato dagli eventi drammatici come i grandi incendi del 2022. Per molti strombolani, è arrivato il momento di dire basta e conquistare la propria indipendenza amministrativa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Stromboli contro Lipari: l’isola delle Eolie che sogna l’indipendenza