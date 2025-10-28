Stritolato da un macchinario | Diego Lucchini muore a soli 23 anni

Schiacciato dagli ingranaggi di un macchinario agricolo, mentre lavorava in un campo a Cavriana, nel Montovano. Questo il tragico destino di Diego Lucchini: 23 anni, originario di Gavardo, era titolare dell’azienda agricola “New generation farm” di Guidizzolo (Mn).Secondo una prima ricostruzione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

