Striscione per la Palestina davanti a scuola imbrattato con svastiche | Rigurgiti fascisti FOTO

Firenzetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanotte uno striscione realizzato da studentesse e studenti di fronte al liceo artistico di Sesto Fiorentino è stato imbrattato con delle svastiche. Lo striscione imbrattato, con la bandiera della Palestina, recitava: 'La scuola lo sa da quale parte stare, Palestina libera dal fiume fine al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

