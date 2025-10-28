Striscione per la Palestina davanti a scuola imbrattato con svastiche | Rigurgiti fascisti FOTO
Stanotte uno striscione realizzato da studentesse e studenti di fronte al liceo artistico di Sesto Fiorentino è stato imbrattato con delle svastiche. Lo striscione imbrattato, con la bandiera della Palestina, recitava: 'La scuola lo sa da quale parte stare, Palestina libera dal fiume fine al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Durante l’occupazione per la Palestina, uno striscione è stato rubato da tre individui incappucciati e poi restituito con le minacce. La solidarietà del M5S - facebook.com Vai su Facebook
Segnalo alla pagina però che lo striscione intero è stato srotolato fuori dalla stazione e recitava: "Per loro la patria è tutto: Palestina libera". https://instagram.com/p/DP_1U2MDHqp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==… - X Vai su X
Svastiche sullo striscione sulla Palestina al Liceo Artistico di via Giusti - Alcune svastiche sono state disegnate sullo striscione sulla Palestina affisso fuori dal Liceo artistico di via Giusti, la scuola, ... Da piananotizie.it
Chi sono gli studenti che manifestano per la Palestina - Nonostante il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, in Italia continuano le occupazioni delle scuole, le proteste e i cortei. Lo riporta internazionale.it
Manifestazione per la Palestina davanti al Consolato Usa, il corteo verso il centro: "Stop al genocidio" - Il gruppo si è spostato in corteo verso Porta Venezia. Come scrive milanotoday.it