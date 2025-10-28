Striscia la Notizia il ritorno resta un mistero | le ultime mosse di Mediaset
Programmi Tv, il ritorno di Striscia la Notizia su Canale 5 continua a essere un vero e proprio rebus. Dopo settimane di indiscrezioni e smentite, l’ipotesi di un debutto a fine novembre sembra ormai tramontata. Nelle ultime ore, infatti, i listini pubblicitari di Publitalia per il mese di dicembre hanno mostrato un dettaglio significativo: il programma non compare in nessuna fascia oraria dell’ammiraglia Mediaset. Sebbene questi listini siano considerati provvisori, la loro pubblicazione ha alimentato l’idea che il ritorno del celebre tg satirico di Antonio Ricci possa slittare ancora, forse addirittura al 2026. 🔗 Leggi su Tvzap.it
