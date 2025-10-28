Streghe ragni e zombie La Riviera vivrà dei giorni da paura
Nei prossimi giorni la Riviera non sarà un posto per fifoni. Halloween è alle porte e con lui mostri di ogni tipo che saranno protagonisti di innumerevoli eventi ‘da urlo’, immergendo grandi e piccoli in un’atmosfera da brividi a suon del tradizionale ‘dolcetto o scherzetto’. A Riccione, la settimana più spaventosa dell’anno è iniziata venerdì scorso, grazie al ‘Parco delle zucche’ di Villa Lodi Fè e Villa Mussolini. Durante l’evento organizzato da Il Giardino dei colori, fino a domenica le famiglie potranno trascorrere giornate all’insegna della magia e del divertimento, cimentandosi nei numerosi laboratori e assistendo a spettacoli e scenografie fatte di zucche da intagliare, labirinti, incontri con animali e aree di ristoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
La notte più horror di tutto l’anno si sta avvicinando! Streghe, Ragni e Paura vi Aspettano!? ?Prenotazioni: 345 435 3483 Info: https://www.pinuppub.it/prenotazioni/ #pinup #americandiner #afterdinner #foodporn #pinuppub #livemusic #fridaylivemu - facebook.com Vai su Facebook
Streghe, ragni e zombie. La Riviera vivrà dei giorni da paura - Piazze e parchi giochi pronti ad accogliere un esercito di mostri . Da msn.com
"Manipola la loro mente": così il fungo killer trasforma in zombie i ragni - Pubblicato sulla rivista Fungal Systematics and Evolution, questi ragni sono stati scoperti casualmente mentre veniva girata una serie tv in Irlanda su un particolare tipo di fungo, il Gibellula ... Segnala ilgiornale.it
In Irlanda del Nord c'è un fungo ma visto prima che trasforma i ragni in zombie - Si tratta dei ragni zombie, così soprannominati dagli autori di un nuovo studio recentemente pubblicato sulla rivista Fungal Systematics and ... Si legge su wired.it