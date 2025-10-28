Nei prossimi giorni la Riviera non sarà un posto per fifoni. Halloween è alle porte e con lui mostri di ogni tipo che saranno protagonisti di innumerevoli eventi ‘da urlo’, immergendo grandi e piccoli in un’atmosfera da brividi a suon del tradizionale ‘dolcetto o scherzetto’. A Riccione, la settimana più spaventosa dell’anno è iniziata venerdì scorso, grazie al ‘Parco delle zucche’ di Villa Lodi Fè e Villa Mussolini. Durante l’evento organizzato da Il Giardino dei colori, fino a domenica le famiglie potranno trascorrere giornate all’insegna della magia e del divertimento, cimentandosi nei numerosi laboratori e assistendo a spettacoli e scenografie fatte di zucche da intagliare, labirinti, incontri con animali e aree di ristoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Streghe, ragni e zombie. La Riviera vivrà dei giorni da paura