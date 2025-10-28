Da venerdì 24 ottobre, nel quartiere Paradiso di Brindisi, una parete si sta trasformando in un manifesto di resilienza e futuro. L?artista ucraino Sasha Korban sta dipingendo un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Street art al Paradiso: l'omaggio alla famiglia dell'artista ucraino Korban