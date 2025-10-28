Strasburgo-Auxerre mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21 | 05 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Caduto nel finale a Lione lo Strasburgo rimane una delle note liete di questa Ligue1 e cerca oggi di tornare al successo nella gara interna contro l’Auxerre di Pelissier. Prova eroica degli alsaziani, che sono prima passati in vantaggio con il solito Panichelli e hanno resistito in 10 uomini per oltre mezzora di gioco fino al gol nel recupero dei Gones. Terzo KO nelle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
