Strasburgo-Auxerre mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici
Caduto nel finale a Lione lo Strasburgo rimane una delle note liete di questa Ligue1 e cerca oggi di tornare al successo nella gara interna contro l’Auxerre di Pelissier. Prova eroica degli alsaziani, che sono prima passati in vantaggio con il solito Panichelli e hanno resistito in 10 uomini per oltre mezzora di gioco fino al gol nel recupero dei Gones. Terzo KO nelle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Strasburgo vs Auxerre – 29 Ottobre 2025 - Auxerre si preannuncia come uno dei match più interessanti di Ligue 1 in programma il 29 Ottobre 2025 alle 21:05 presso lo Stadio ... Secondo news-sports.it