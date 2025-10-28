Strasburgo-Auxerre mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici convocati
Caduto nel finale a Lione lo Strasburgo rimane una delle note liete di questa Ligue1 e cerca oggi di tornare al successo nella gara interna contro l’Auxerre di Pelissier. Prova eroica degli alsaziani, che sono prima passati in vantaggio con il solito Panichelli e hanno resistito in 10 uomini per oltre mezzora di gioco fino al gol nel recupero dei Gones. Terzo KO nelle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
Strasburgo-Auxerre (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici ift.tt/Ac5LEox #scommesse #pronostici - X Vai su X
SERIE A and LIGUE 1 Matchday outcomes #football #SerieA #Ligue1 #como #juventus #Genoa #cagliari #bologna #atlanta #Lazio #ACMilan #Fiorentina #lens #ParisFC #rennes #auxerre #toulouse #metz #lorient #brest #lille #nantes #everyonefollow Vai su Facebook
Pronostico Strasburgo vs Auxerre – 29 Ottobre 2025 - Auxerre si preannuncia come uno dei match più interessanti di Ligue 1 in programma il 29 Ottobre 2025 alle 21:05 presso lo Stadio ... Lo riporta news-sports.it
Pronostico Strasburgo-Auxerre 29 Ottobre 2025: 10ª Giornata di Ligue 1 - Auxerre, mercoledì 29 ottobre 2025 alle 21:05, è una sfida cruciale di Ligue 1 McDonald’s: scopri analisi, pronostico e quote di una partita che promette scintille tra i giovani terribili d ... Segnala bottadiculo.it