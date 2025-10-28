Strage di Capaci a Livorno e Rosignano il racconto dell' ispettore Angelo Corbo sopravvissuto all' attentato

L’ispettore capo della polizia in quiescenza Angelo Corbo, componente della scorta a Giovanni Falcone sopravvissuto alla strage di Capaci, prenderà parte a due iniziative a Livorno e Rosignano per parlare delle incongruità e dei misteri relativi alle indagini sull’attentato mafioso del 23 maggio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

