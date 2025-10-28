Strage di bovini a Montelanico e Carpineto Romano | Una vergogna sotto gli occhi di tutti

Frosinonetoday.it | 28 ott 2025

Sul territorio di Montelanico e Carpineto Romano, nel cuore della provincia di Roma, è in corso una vera e propria strage di bovini ed equini. Animali colpiti a più riprese da colpi d’arma da fuoco, uccisi brutalmente in esecuzione del piano di contenimento voluto e finanziato dalla Regione Lazio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

