Strage di bovini a Montelanico e Carpineto Romano | Una vergogna sotto gli occhi di tutti
Sul territorio di Montelanico e Carpineto Romano, nel cuore della provincia di Roma, è in corso una vera e propria strage di bovini ed equini. Animali colpiti a più riprese da colpi d’arma da fuoco, uccisi brutalmente in esecuzione del piano di contenimento voluto e finanziato dalla Regione Lazio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Scopri altri approfondimenti
LIVE – Siamo in diretta davanti alla Regione Lazio, dove è in corso la manifestazione contro lo stanziamento di 600.000 euro di soldi pubblici destinati a finanziare una vera e propria strage di animali! Guarda il video per scoprire cosa sta accadendo - facebook.com Vai su Facebook
La @RegioneLazio ha stanziato 600mila euro di soldi pubblici per uccidere bovini ed equini domestici “inselvatichiti”, abbandonati al loro destino. #LAV ha fatto ricorso al TAR perché la vita degli animali va tutelata e con soluzioni non cruentehttps://lav.it/ne - X Vai su X