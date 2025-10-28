Storie di cittadini illustri per il 2 novembre visite guidate al cimitero monumentale di Perugia

Il 2 novembre, in occasione della cerimonia istituzionale per la commemorazione dei defunti al cimitero monumentale di Perugia, alle 11 è prevista una visita guidata di circa 25 minuti. L’itinerario vuole celebrare alcune tra le personalità che hanno plasmato l’identità cittadina tra l’Ottocento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

