Storie di cittadini illustri per il 2 novembre visite guidate al cimitero monumentale di Perugia
Il 2 novembre, in occasione della cerimonia istituzionale per la commemorazione dei defunti al cimitero monumentale di Perugia, alle 11 è prevista una visita guidata di circa 25 minuti. L’itinerario vuole celebrare alcune tra le personalità che hanno plasmato l’identità cittadina tra l’Ottocento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
