Storie della Mezzanotte un appuntamento speciale al Cestello per Halloween
Halloween a teatro, vestiti a tema, tra piccoli brividi e atmosfere alla Tim Burton. Questa è la proposta originale del Teatro di Cestello per la "notte delle streghe". Venerdì 31 ottobre, alle 20,45, il sipario si alzerà su "Storie della mezzanotte", favola gotica proposta in versione teatro di.
2 novembre 2025 – ore 18.00 Casa del Municipio IV "Ipazia di Alessandria" – Viale J.J. Rousseau, 90 – Roma STORIE LEGGERE COME STRACCI con Gigi Mezzanotte, Nicole Mastroianni e Alex D'Alascio Una serata tra teatro e parole nel cinquanten
Storie al bivio 18 ottobre con Monica Setta: anticipazioni e ospiti dell'appuntamento su Rai 2 - 30 su Rai 2: Matilde Siracusano e Roberto Occhiuto, Barbara De Rossi, Natasha Stefanenko.