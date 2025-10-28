Storie della Mezzanotte un appuntamento speciale al Cestello per Halloween

Firenzetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Halloween a teatro, vestiti a tema, tra piccoli brividi e atmosfere alla Tim Burton. Questa è la proposta originale del Teatro di Cestello per la "notte delle streghe". Venerdì 31 ottobre, alle 20,45, il sipario si alzerà su "Storie della mezzanotte", favola gotica proposta in versione teatro di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

