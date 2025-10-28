Storia visione e sviluppo del comprensorio tirrenico-nebroideo convegno a Naso

Messinatoday.it | 28 ott 2025

Grande è la storia di Naso, gioiello dei Nebrodi, e altrettanto grandi le sue potenzialità per il futuro. La città, dai cultivar unici come l’oliva Minuta Nasitana alla spiaggia di Ponte Naso, con acqua cristallina e affollamento contenuto, vanta tradizioni culturali secolari, come l’antica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

