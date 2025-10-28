Storia e cultura ad un’ora e mezza di Roma | il fascino di Farfa

Roma, 28 ottobre 2025- Storia, fascino e natura ad un’ora e mezza da Roma; l’abbazia di Farfa, immersa nella tranquillità della valle del Farfa nel cuore dell’antica sabina, attira ogni anno una folla non solo di turisti e appassionati di storia ma anche di fedeli, essendo l’abbazia inserita nel percoso di San Francesco, uno dei cammini riconosciuti nel Lazio. Tra Carlo Magno e Saraceni. In epoca medievale, Farfa fu un potente centro: qui, sorgeva un antico monastero benedettino sorto su un complesso di epoca romana del VII secolo. Ma il monastero aveva qualcosa di particolare: grazie a Carlo Magno che gliel’aveva concesso, la comunità di monaci viveva libera dall’egemonia del potere papale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it