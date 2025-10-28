Stop scuola-lavoro nelle attività ad alto rischio per gli alunni Valditara | I giovani devono poter affrontare queste esperienze in piena sicurezza
Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi – martedì 28 ottobre – ha approvato due provvedimenti che introducono significative novità riguardanti la formazione scuola-lavoro, la sicurezza degli studenti e la valorizzazione del sistema scolastico nelle isole minori. Con il nuovo decreto-legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la copertura assicurativa viene estesa anche agli eventuali infortuni occorsi durante il tragitto tra l’abitazione (o altro domicilio) e il luogo in cui si svolge l’attività di formazione scuola-lavoro. Inoltre, si stabilisce che le convenzioni tra scuole e imprese ospitanti non potranno più includere attività di formazione che comportino lavorazioni ad alto rischio per gli studenti. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Stop alle supplenze brevi nella scuola secondaria: il Dirigente sarà obbligato a coprire le assenze fino a 10 giorni con l’organico interno. Più responsabilità per i docenti, meno spesa per supplenze. Tu cosa ne pensi? È una misura utile o un aggravio per gli in - facebook.com Vai su Facebook
Stop scuola-lavoro nelle attività ad alto rischio per gli alunni. Valditara: «I giovani devono poter affrontare queste esperienze in piena sicurezza» - L'Aula della Camera ha inoltre approvato in via definitiva la riforma dell'esame di Stato che tornerà a chiamarsi «esame di maturità» ... Segnala msn.com
Stop scuola-lavoro in attività ad alto rischio per alunni - Le convenzioni stipulate tra scuole e imprese non potranno più prevedere attività di formazione ... msn.com scrive
Il Consiglio dei Ministri ha deciso: stop alla Scuola-Lavoro in attività ad alto rischio per gli studenti | DETTAGLI - Le convenzioni stipulate tra scuole e imprese non potranno più prevedere attività di formazione scuola- Riporta strettoweb.com