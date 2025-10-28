Stop scuola-lavoro nelle attività ad alto rischio per gli alunni Valditara | I giovani devono poter affrontare queste esperienze in piena sicurezza

Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi – martedì 28 ottobre – ha approvato due provvedimenti che introducono significative novità riguardanti la formazione scuola-lavoro, la sicurezza degli studenti e la valorizzazione del sistema scolastico nelle isole minori. Con il nuovo decreto-legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la copertura assicurativa viene estesa anche agli eventuali infortuni occorsi durante il tragitto tra l’abitazione (o altro domicilio) e il luogo in cui si svolge l’attività di formazione scuola-lavoro. Inoltre, si stabilisce che le convenzioni tra scuole e imprese ospitanti non potranno più includere attività di formazione che comportino lavorazioni ad alto rischio per gli studenti. 🔗 Leggi su Open.online