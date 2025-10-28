Stop al fumo in ospedale il Policlinico lancia una campagna contro i trasgressori
Misure rigide per chi fuma in ospedale. Il Policlinico G. Martino di Messina ha lanciato una campagna per contrastare il fumo all’interno degli ambienti ospedalieri e rivolge un appello sia agli utenti che ai dipendenti.Un’azione necessaria per rafforzare il rispetto di una norma consolidata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
