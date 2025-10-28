Stop ai nuovi parcheggi in centro a Genova | Prima auto e scooter condivisi

Ilsecoloxix.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Robotti: “Meglio le aree di interscambio. kiss&buy? Valuteremo”. Nel centro est 584 multe in un anno. Protestano i commercianti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

stop nuovi parcheggi centroNuovi parcheggi in centro, la giunta Salis annulla le promesse di Bucci: “Non sono la priorità” - Robotti: "Puntiamo su interscambio, mobilità dolce e trasporto pubblico". Lo riporta msn.com

stop nuovi parcheggi centroParcheggi in centro, protesta di Confcommercio e Confesercenti: “Inaccettabile gestione della Commissione consiliare, imprese meritano rispetto” - "I 'Kiss & Buy', introdotti dalla precedente amministrazione, erano nati come misura temporanea in attesa della realizzazione dei parcheggi a corona" ... Si legge su telenord.it

