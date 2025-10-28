Sto male vado via Amici decisione choc dell’allieva | abbandona la scuola tra le lacrime

Colpo di scena nella scuola più famosa d’Italia. Durante il daytime di oggi di Amici 25, andato in onda su Canale 5, è successo qualcosa che nessuno si aspettava. Nel silenzio generale, una delle protagoniste più promettenti del talent show ha comunicato alla produzione la sua decisione di lasciare il programma. Una scelta improvvisa, che ha spiazzato compagni e telespettatori, arrivata dopo giorni di tensioni e momenti difficili vissuti all’interno della scuola. Tutto ha avuto inizio da un episodio apparentemente banale, una discussione per motivi di cibo con un altro allievo, Michele. Da lì la situazione è precipitata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

