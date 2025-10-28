Stellantis nuova alleanza sui robotaxi con Nvidia Uber e Foxconn

Roma, 28 ott. (askanews) – Stellantis ha annunciato oggi una nuova collaborazione con Nvidia, Uber Technologies e Foxconn per esplorare insieme lo sviluppo e la futura implementazione di veicoli autonomi di livello 4 (senza conducente) per i servizi di robotaxi in tutto il mondo. Questa iniziativa, spiega il gruppo con un comunicato, che fa seguito all’accordo recentemente annunciato con Pony.ai per testare i veicoli autonomi in Europa, rappresenta un progresso significativo nella strategia globale di Stellantis in materia di robotaxi. Insieme, queste due iniziative pongono Stellantis in una posizione strategica per svolgere un ruolo di rilievo nella transizione verso una mobilità autonoma sicura, efficiente e sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

