Stellantis annuncia una nuova collaborazione con Nvidia Uber e Foxconn sui robotaxi

Ildenaro.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato oggi una nuova collaborazione con NVIDIA, Uber Technologies, Inc. e Foxconn per esplorare insieme lo sviluppo e la futura implementazione di veicoli autonomi di livello 4 (senza conducente) per i servizi di robotaxi in tutto il mondo. Questa iniziativa, che fa seguito all’accordo recentemente annunciato con Pony.ai per testare i veicoli autonomi in Europa, rappresenta un progresso significativo nella strategia globale di Stellantis in materia di robotaxi. Insieme, queste due iniziative pongono Stellantis in una posizione strategica per svolgere un ruolo di rilievo nella transizione verso una mobilità autonoma sicura, efficiente e sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

stellantis annuncia nuova collaborazioneStellantis, nuova collaborazione per i robotaxi - Stellantis ha annunciato oggi una nuova collaborazione con Nvidia, Uber e Foxconn per esplorare lo sviluppo e la futura implementazione di veicoli autonomi di livello 4 (senza conducente) per i serviz ... msn.com scrive

stellantis annuncia nuova collaborazioneStellantis si allea con Nvidia, Uber e Foxconn sui robotaxi dopo l’accordo con i cinesi di Pony.ai - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. Da milanofinanza.it

stellantis annuncia nuova collaborazioneStellantis collabora con Nvidia, Uber e Foxconn per i robotaxi - L'intenzione è unire i relativi punti di forza; Stellantis nell'ingegneria e nella produzione di veicoli, il software di guida autonoma e l'intelligenza artificiale di Nvidia, le competenze di Foxconn ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Stellantis Annuncia Nuova Collaborazione