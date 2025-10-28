Stefano De Martino la Rai cancella il programma con Gianni Morandi
Non è un periodo semplice per Stefano De Martino, che starebbe attraversando una fase delicata sia sul piano professionale che personale. Dopo le ultime vicende private e qualche difficoltà sul fronte degli ascolti con Affari Tuoi, arriva ora un’altra doccia fredda: lo show con Gianni Morandi, annunciato in pompa magna durante il Tg1, sarebbe stato cancellato. Il programma di Stefano De Martino e Gianni Morandi non si farà. Lo show con Stefano De Martino e Gianni Morandi sarebbe stato cancellato dalla tv di Stato. L’indiscrezione è stata condivisa da Dagospia: secondo quanto riportato, il programma non comparirebbe nei palinsesti dei prossimi mesi, indizio che la macchina organizzativa si sia fermata prima ancora di entrare pienamente in funzione. 🔗 Leggi su Dilei.it
