Stato dei cantieri lungo la E45 Fratelli d' Italia promuove un incontro tra Anas e la cittadinanza

Cesenatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione in cui versa le E45 come oggetto di un incontro tra Anas e la cittadinanza. La proposta arriva dalla deputata di FdI, Alice Buonguerrieri: "In questi anni il governo Meloni, assieme ad Anas, ha dimostrato di conoscere bene le necessità del nostro territorio e si è attivato in modo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Operaio investito in cantiere lungo la E45: furgone invade l'area di lavoro - Terni, 16 settembre 2025 – Un operaio di un cantiere stradale è rimasto ferito, dopo essere stato investito da un furgone sulla E45, in provincia di Terni, tra gli svincoli di Acquasparta e ... Scrive lanazione.it

Furgone investe e ferisce operaio in un cantiere sulla E45 - Un operaio di un cantiere stradale è rimasto ferito, dopo essere stato investito da un furgone sulla E45, in provincia di Terni, tra gli svincoli di Acquasparta e ... Come scrive notizie.tiscali.it

Disagi lungo la E45 per Ognissanti. Code chilometriche nel rientro. Marcelli: "I soldi ci sono, usiamoli" - L’ira di chi era in viaggio nel traffico e che ha denunciato la situazione sul gruppo "Vergogna E45". lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stato Cantieri Lungo E45