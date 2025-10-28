Stato dei cantieri lungo la E45 Fratelli d' Italia promuove un incontro tra Anas e la cittadinanza

La situazione in cui versa le E45 come oggetto di un incontro tra Anas e la cittadinanza. La proposta arriva dalla deputata di FdI, Alice Buonguerrieri: "In questi anni il governo Meloni, assieme ad Anas, ha dimostrato di conoscere bene le necessità del nostro territorio e si è attivato in modo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Scopri altri approfondimenti

“Un’occasione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori della ricostruzione post sisma e constatare di persona l’importante progresso dei cantieri relativi ai nuovi ospedali e alla Basilica di San Benedetto, simbolo della rinascita della città”. Così i consigl - facebook.com Vai su Facebook

È stato varato oggi, nei cantieri navali di #Palermo, il nuovo traghetto Ro-PAX che @Fincantieri sta costruendo per la #RegioneSiciliana. La consegna è prevista per l’estate del 2026. Leggi https://regione.sicilia.it/la-regione-informa/isole-minori-varato-cos - X Vai su X

Operaio investito in cantiere lungo la E45: furgone invade l'area di lavoro - Terni, 16 settembre 2025 – Un operaio di un cantiere stradale è rimasto ferito, dopo essere stato investito da un furgone sulla E45, in provincia di Terni, tra gli svincoli di Acquasparta e ... Scrive lanazione.it

Furgone investe e ferisce operaio in un cantiere sulla E45 - Un operaio di un cantiere stradale è rimasto ferito, dopo essere stato investito da un furgone sulla E45, in provincia di Terni, tra gli svincoli di Acquasparta e ... Come scrive notizie.tiscali.it

Disagi lungo la E45 per Ognissanti. Code chilometriche nel rientro. Marcelli: "I soldi ci sono, usiamoli" - L’ira di chi era in viaggio nel traffico e che ha denunciato la situazione sul gruppo "Vergogna E45". lanazione.it scrive