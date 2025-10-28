Stati Uniti nuovi raid contro le navi della droga nell' Oceano Pacifico | 14 morti

Ilmessaggero.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora attacchi Usa contro le navi dei narcotrafficanti. Il Pentagono ha dichiarato di aver effettuato tre nuovi raid contro almeno quattro imbarcazioni sospettate di trasportare droga. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

