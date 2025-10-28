Stati Uniti nuovi raid contro le navi della droga nell' Oceano Pacifico | 14 morti
Ancora attacchi Usa contro le navi dei narcotrafficanti. Il Pentagono ha dichiarato di aver effettuato tre nuovi raid contro almeno quattro imbarcazioni sospettate di trasportare droga. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altre letture consigliate
Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi raid che hanno distrutto quattro imbarcazioni nel Pacifico, causando la morte di 14 persone. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha definito anche questi bersagli "organizzazioni terroristiche" impegnate nel traffico di stu - facebook.com Vai su Facebook
#F1 | GP Stati Uniti 2025: Ferrari, una boccata d’ossigeno firmata, di nuovo, Charles Leclerc ? di: Simone Casadei Articolo completo qui https://p300.it/f1-gp-stati-uniti-2025-ferrari-una-boccata-dossigeno-firmata-di-nuovo-charles-leclerc/… - X Vai su X
Stati Uniti, nuovi raid contro le navi della droga nell'Oceano Pacifico: 14 morti - Il Pentagono ha dichiarato di aver effettuato tre nuovi raid contro almeno quattro imbarcazioni sospettate di trasportare ... Come scrive ilmattino.it
Nuovi Usa raid contro le 'navi della droga', 14 morti - Il Pentagono ha dichiarato di aver effettuato tre nuovi raid contro quattro navi sospettate di trasportare droga nell'Oceano Pacifico orientale, uccidendo 14 persone. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Nuovo raid USA nel Pacifico: colpite 4 barche di presunti narcotrafficanti, 14 morti - Bilancio totale dall'inizio degli attacchi: 57 morti. Segnala msn.com