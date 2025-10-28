Statale 63 due gallerie chiuse di notte
Prosegue l’attività programmata da Anas per la manutenzione degli impianti delle gallerie della Statatle 63 del Valico del Cerreto. Eseguito l’intervento di manutenzione alla galleria del Seminario, proseguiranno questa settimana analoghi interventi alle gallerie di Casina e del Bocco di Casina. Come previsto, i lavori si svolgeranno in ore notturne con chiusura al transito dei tratti stradali. Le attività dovranno essere eseguite in completa assenza di traffico e, al fine di creare il minor disagio possibile alla circolazione, saranno appunto eseguite esclusivamente in orario notturno. Dalle 21 di domani, mercoledì e fino alle 6 del mattino successivo, i lavori interesseranno la galleria Casina e pertanto la 63 sarà chiusa al traffico dal km 78,750 al km 79,800 in entrambi i sensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
LAVORI STRADA STATALE 18 TIRRENA INFERIORE: ANAS: AVANZANO LAVORI PER GALLERIE TRA ACQUAFREDDA E CERSUTA DI MARATEA - facebook.com Vai su Facebook
Statale 63, due gallerie chiuse di notte - Lavori di manutenzione, mercoledì stop alla ’Casina’, giovedì al ’Bocco’. Scrive ilrestodelcarlino.it
Cade in moto alla rotonda tra due gallerie della statale 63 - Un motociclista è caduto alla rotonda fra l’uscita sud della galleria del Bocco e l’ingresso della galleria Ca’ Mari. Da ilrestodelcarlino.it