statale 63 due gallerie chiuse di notte

Prosegue l’attività programmata da Anas per la manutenzione degli impianti delle gallerie della Statatle 63 del Valico del Cerreto. Eseguito l’intervento di manutenzione alla galleria del Seminario, proseguiranno questa settimana analoghi interventi alle gallerie di Casina e del Bocco di Casina. Come previsto, i lavori si svolgeranno in ore notturne con chiusura al transito dei tratti stradali. Le attività dovranno essere eseguite in completa assenza di traffico e, al fine di creare il minor disagio possibile alla circolazione, saranno appunto eseguite esclusivamente in orario notturno. Dalle 21 di domani, mercoledì e fino alle 6 del mattino successivo, i lavori interesseranno la galleria Casina e pertanto la 63 sarà chiusa al traffico dal km 78,750 al km 79,800 in entrambi i sensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

