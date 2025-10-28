Stasera su Rai 4 il controverso film con protagonista l' attore premio Oscar nel suo primo film horror

Q uesta sera alle 21.20 su Rai 4 Russell Crowe, nel film L’esorcista del Papa, si trasforma in Padre Amorth per dare la caccia al maligno tra le strade del Vaticano. L’horror del 2013, diretto da Julius Avery e tratto da una storia vera, è stato accolto da numerose critiche da parte della Chiesa cattolica a causa dell’eccessiva spettacolarizzazione del rito. Lontano dalla qualità drammatica del capostipite del 1973, L’esorcista di William Friedkin, oscilla tra genere splatter e l’ennesima suggestione storica da romanzo di Dan Brown. Nel cast c’è anche Franco Nero. Russell Crowe superospite del Festival: «Ricordo il primo Sanremo, ero un po’ fuori» X Leggi anche › Russell Crowe è “L’esorcista del Papa”, film ispirato a Padre Gabriele Amorth. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Stasera su Rai 4 il controverso film con protagonista l'attore premio Oscar nel suo primo film horror

