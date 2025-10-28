Star Chef Golden Lion al palermitano Pietro Puleo
È Pietro Puleo, docente della scuola professionale di cucina Infaop di Palermo, il vincitore del prestigioso riconoscimento “Star Chef Golden Lion”, assegnato lunedì 27 ottobre 2025 per premiare le eccellenze italiane nel mondo dell’arte culinaria e della formazione gastronomica.Originario di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
