Standing ovation per Francesca Albanese in Sudafrica è la speaker della Nelson Mandela Lecture 2025 | Vedo lui in ognuno di voi – Video

È stata accolta dall’ ovazione del pubblico, al grido di “ Free Palestine”. La presidente della Nelson Mandela Foundation, Naledi Pandor, dopo averla presentata, l’ha invitata sul palco e l’ha abbracciata. Al 23esimo convegno (la Nelson Mandela Lecture 2025 ) di Johannesburg l’ospite d’onore è la relatrice dell’Onu per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che ha parlato per circa 40 minuti, citando la storia dell’attivista ed ex presidente sudafricano, l’apartheid e, naturalmente, il genocidio di Gaza. “Sono profondamente onorata di essere qui” ha detto Albanese, “nella terra che ha dato i natali a una delle persone maggiormente d’esempio nella storia moderna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Standing ovation per Francesca Albanese in Sudafrica, è la speaker della Nelson Mandela Lecture 2025: “Vedo lui in ognuno di voi” – Video

