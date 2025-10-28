Stalle e box per cavalli | novità sulle norme e specifiche tecniche per la realizzazione
Tempo di lettura: 6 minuti In Italia cresce l’attenzione verso il benessere degli animali e la sicurezza delle strutture destinate agli equini. È proprio in quest’ottica che ormai da diversi anni, la progettazione di stalle e box per cavalli deve tenere conto sia delle normative edilizie sia delle linee guida sul benessere animale, che stabiliscono requisiti minimi per garantire condizioni di vita adeguate ai cavalli. Sono molte le novità normative emerse a livello nazionale e locale, volte a facilitare la realizzazione di ricoveri per cavalli e ad aggiornare gli standard costruttivi secondo le più recenti conoscenze tecniche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi, alla nostra scuderia, è stata una giornata da campioni per i ragazzi della squadra! Hanno dato un hand-up prezioso nella cura della scuderia e dei nostri cavalli: dal pulire le stalle al coccolare i nostri amici a quattro zampe, passando per spazzole, la - facebook.com Vai su Facebook
Blitz in stalle abusive dopo corsa clandestina, sequestrati 5 cavalli - Polizia e Vigili del Fuoco hanno eseguito controlli nel popolare quartiere di “San Cristoforo” da tempo al centro di ... Si legge su rainews.it
Stalle abusive a Catania, Polizia sequestra tre cavalli - Tra cavalli, tenuti in condizioni ritenute non idonee nel cortile di un'abitazione e in un garage, sono stati sequestrati dalla Polizia durante controlli nello storico rione San Cristoforo di Catania. Come scrive ansa.it
Catania: sequestro di stalle e cavalli nel quartiere San Cristoforo - Durante un controllo straordinario nel quartiere San Cristoforo, a Catania, i poliziotti della Questura hanno scoperto cinque stalle abusive all’interno delle quali c’erano dei carretti utilizzati per ... Segnala poliziadistato.it