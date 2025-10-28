Tempo di lettura: 6 minuti In Italia cresce l’attenzione verso il benessere degli animali e la sicurezza delle strutture destinate agli equini. È proprio in quest’ottica che ormai da diversi anni, la progettazione di stalle e box per cavalli deve tenere conto sia delle normative edilizie sia delle linee guida sul benessere animale, che stabiliscono requisiti minimi per garantire condizioni di vita adeguate ai cavalli. Sono molte le novità normative emerse a livello nazionale e locale, volte a facilitare la realizzazione di ricoveri per cavalli e ad aggiornare gli standard costruttivi secondo le più recenti conoscenze tecniche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stalle e box per cavalli: novità sulle norme e specifiche tecniche per la realizzazione