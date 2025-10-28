Stadio Milan Sala | Possibile rogito entro venerdì Ci stiamo lavorando

Pianetamilan.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan e Inter attendono il rogito per lo stadio San Siro. In merito ha parlato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Le sue parole da 'Calcio e Finanza'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

stadio milan sala possibile rogito entro venerd236 ci stiamo lavorando

© Pianetamilan.it - Stadio Milan, Sala: “Possibile rogito entro venerdì. Ci stiamo lavorando”

News recenti che potrebbero piacerti

stadio milan sala possibileNuovo stadio, Sala: "Rogito possibile entro venerdì, stiamo lavorando con il notaio e con Inter e Milan" - Il sindaco di Milano Beppe Sala ha fissato una deadline importante nel percorso per il nuovo stadio di Inter e Milan: "Siamo al punto di pensare che entro venerdì venga fatto il rogito. Segnala msn.com

Nuovo stadio San Siro, le dichiarazioni del sindaco Sala fanno riflettere. Il punto - Nuovo stadio San Siro: Sala si espone, ma la scelta resta ai club Il progetto per il nuovo stadio San Siro continua a tenere banco nel dibattito pubblico milanese. Secondo calcionews24.com

stadio milan sala possibileSan Siro, Milan e Inter verso il rogito: ecco come finanziano il nuovo stadio da 1,5 miliardi, dal prestito-ponte al maxi-debito - Si va verso un finanziamento vicino al 100% dei costi di costruzione, escludendo per ora soci di minoranza. Lo riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Stadio Milan Sala Possibile