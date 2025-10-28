Stadio Milan Sala | Possibile rogito entro venerdì Ci stiamo lavorando

Milan e Inter attendono il rogito per lo stadio San Siro. In merito ha parlato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Le sue parole da 'Calcio e Finanza'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Stadio Milan, Sala: “Possibile rogito entro venerdì. Ci stiamo lavorando”

Un gol di Athekame al 93' salva il Milan dal ko casalingo con il Pisa nell'anticipo del venerdì sera dell'ottava giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Giuseppe Meazza'. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #attualitàmilano #calcio #calciomilano #ca - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo stadio di #Inter e #Milan ovale e verticale: sarà alto 52 metri. Tribune inclinate come quelle del celebre "Muro Giallo" di Dortmund - X Vai su X

Nuovo stadio, Sala: "Rogito possibile entro venerdì, stiamo lavorando con il notaio e con Inter e Milan" - Il sindaco di Milano Beppe Sala ha fissato una deadline importante nel percorso per il nuovo stadio di Inter e Milan: "Siamo al punto di pensare che entro venerdì venga fatto il rogito. Segnala msn.com

Nuovo stadio San Siro, le dichiarazioni del sindaco Sala fanno riflettere. Il punto - Nuovo stadio San Siro: Sala si espone, ma la scelta resta ai club Il progetto per il nuovo stadio San Siro continua a tenere banco nel dibattito pubblico milanese. Secondo calcionews24.com

San Siro, Milan e Inter verso il rogito: ecco come finanziano il nuovo stadio da 1,5 miliardi, dal prestito-ponte al maxi-debito - Si va verso un finanziamento vicino al 100% dei costi di costruzione, escludendo per ora soci di minoranza. Lo riporta milanofinanza.it