Stabilizzazione Asu entro Natale la firma dei contratti dei 258 lavoratori
“Si aprono le porte della stabilizzazione dei 258 lavoratori Asu. Dopo quasi 30 anni, entro dicembre firmeranno i contratti. Un passo previsto entro la fine dell’anno, dopo l’approvazione del bilancio consolidato in giunta e poi all’Ars”. Lo dice Marianna Caronia, deputato regionale di Noi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
