Stabilizzazione Asu entro Natale la firma dei contratti dei 258 lavoratori

28 ott 2025

“Si aprono le porte della stabilizzazione dei 258 lavoratori Asu. Dopo quasi 30 anni, entro dicembre firmeranno i contratti. Un passo previsto entro la fine dell’anno, dopo l’approvazione del bilancio consolidato in giunta e poi all’Ars”. Lo dice Marianna Caronia, deputato regionale di Noi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

