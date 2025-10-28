Spotify Premium a 31,99€ l’anno | guida al piano condiviso che fa risparmiare davvero

Spotify Premium a prezzo scontato? Con il piano condiviso puoi avere 12 mesi di musica senza limiti a soli 31,99€ l'anno. Ecco come funziona e perché conviene. Risparmia sull'abbonamento a Spotify Premium. Spotify Premium offre la migliore esperienza di ascolto possibile: niente pubblicità, qualità audio superiore e la possibilità di scaricare i brani per ascoltarli offline, ovunque tu sia. Il problema? Il prezzo mensile, salito ormai a 11,99€ per l'abbonamento individuale, dopo i recenti aumenti. Parola d'ordine, rispamiare! Oggi, più che mai, occorre risparmiare, per quanto possibile, sui molteplici abbonamenti mensili sottoscritti: Spotify, ChatGPT, Netflix, 1Password, NordVPN solo per citarne alcuni.

