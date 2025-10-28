Spostamento provvisorio delle scuole di Montefredane ad Altavilla Irpina

Montefredane, 28 ott. – Le classi elementari e medie di Montefredane saranno trasferite ad Altavilla Irpina. L’Amministrazione comunale di Montefredane garantirà il servizio di trasporto scolastico per tutti gli alunni.Trasferimento delle classi e misure di supportoLa decisione è stata assunta al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it