Sport in tv oggi martedì 28 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 28 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Parigi e WTA 250 di Chennai, Hong Kong e Jiujiang, il taekwondo con i Mondiali, il basket con l’Eurolega, il football americano con gli Europei, il calcio femminile con l’amichevole Italia-Brasile, e tanto altro ancora. Tanta Italia in campo a Parigi, in Francia: Flavio Cobolli affronterà Ben Shelton nel secondo turno del Masters 1000, mentre in doppio esordiranno  Simone Bolelli ed Andrea Vavassori contro Santiago González e David Pel, e Luciano Darderi, assieme a Francisco Cerundolo, contro Christian Harrison ed Evan King. 🔗 Leggi su Oasport.it

