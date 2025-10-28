Una memoria fragile e una famiglia forte – “Per te” SPOILER: CORRETE IN SALA “Per te” è un film di Alessandro Aronadio con protagonista Edoardo Leo nei panni di Paolo, un uomo a cui è stata diagnosticata una rarissima forma di Alzheimer molto precoce. Il film è tratto da una storia vera e viene riportato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - SPOILER: CORRETE IN SALA – Una memoria fragile e una famiglia forte