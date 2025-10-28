spider man 4 di sam rami potrebbe vedere la luce nonostante gli anni

S pider-Man: No Way Home ha riportato Tobey Maguire e Andrew Garfield nei panni delle rispettive varianti di Peter Parker, conferendo agli attori un ritorno nei loro costumi nel terzo atto del film. Il travolgente successo di pubblico di No Way Home ha scatenato una nuova ondata di interesse nel vedere entrambi gli attori protagonisti di un altro capitolo della loro serie, entrambi terminati prematuramente per vari motivi. Purtroppo, Garfield ha espresso dubbi sulla realizzazione di The Amazing Spider-Man 3, ma i fan rimangono fiduciosi che Maguire possa riunirsi a Sam Raimi per Spider-Man 4. Non è stato confermato nulla di ufficiale, ma una voce di spicco nel mondo dei supereroi cinematografici sta cercando di farlo accadere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

