Spezia-Padova decima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
G ara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I liguri vogliono proseguire nel migliorare la loro classifica dopo un avvio orribili, mentre i veneti sognano di entrare in zona playoff. Spezia-Padova si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Picco. SPEZIA-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri arrivano finalmente con il morale alto dopo la rotonda vittoria ottenuta ad Avellino, che ha rasserenato l’ambiente, compreso il tecnico d’Angelo, in bilico dopo un avvio da incubo. Chiaro che ciò non basta, perchè ci si aspettano altri passi in avanti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
