Spettacoli truccabimbi e ' dolcetto e scherzetto' per l' Halloween da paura di Savignano
Venerdì 31 ottobre Savignano sul Rubicone festeggia Halloween “on the road”. Tutti gli eventi, a cura dalla cooperativa Koinè in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone, invaderanno il centro storico tra le 16.30 e le 19. Piazze e strade saranno pedonalizzate per permettere ai. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Boves Stregata 31 ottobre | Dalle ore 18.30 Un evento imperdibile per grandi e piccini che potranno trascorre una serata da paura tra giochi, spettacoli mozzafiato, truccabimbi, cartomanti e tante altre attrazioni gratuite. Scopri di più bit.ly/490l01n C. - facebook.com Vai su Facebook
Spettacoli, truccabimbi e 'dolcetto e scherzetto' per l'Halloween "da paura" di Savignano - Tutti gli eventi, a cura dalla cooperativa Koinè in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone, invaderanno il ... Secondo cesenatoday.it
Dolcetto o scherzetto tra i quartieri di Roma: Halloween 2025 tra feste, brividi e divertimento per tutte le età - Roma si prepara a vivere un Halloween 2025 tra strade in festa, eventi da brivido e dolcetti a volontà. Come scrive funweek.it
HARIBO per Halloween trasforma «Dolcetto o Scherzetto?» in «Orsetto o Scherzetto?» - Un originale musical di Halloween è l'idea di HARIBO per animare con dolcezza le piazze italiane nella notte più spettrale di tutte ... vanityfair.it scrive