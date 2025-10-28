Spettacolare e terrificante | le immagini mostrano i cacciatori di uragani volare dentro Melissa il ciclone di categoria 5 che si avvicina alla Giamaica
( a skanews) – Le impressionanti immagini di un aereo dell’ Aeronautica militare statunitense – appartenente al 53° Stormo di Ricognizione Meteorologica, noto come Air Force Reserve Hurricane Hunters – mostrano il momento in cui il velivolo attraversa l’occhio dell’uragano Melissa, mentre il potente ciclone di categoria 5 si avvicina alla Giamaica. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Dentro l’uragano Melissa: il volo dei “cacciatori di uragani” nell’occhio del ciclone iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
HORROR IMMERSIVE APERITIF & SHOW & CENA SHOW DJ SET Un’esperienza unica tra performance, visual immersivi e suggestioni horror. Un viaggio tra realtà e finzione, in una location spettacolare nel cuore dell’EUR. FORMULE Aperitif Experienc - facebook.com Vai su Facebook
Germania, spettacolare carambola tra motociclette: le immagini fanno il giro dei social - Le immagini, riprese da una videocamera installata sul manubrio di una delle moto, mostrano il momento in cui due centauri si scontrano. Come scrive video.corriere.it