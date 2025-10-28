Speciale Tg5 Freddy Mercury sbanca l' Auditel
Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Speciale Tg5 - Freddy Mercury ) Gli Speciali del Tg5 tornano a sbancare l’Auditel grazie a fenomeni musicali. Dopo le puntate stabilmente sopra il 17% di share dedicate a star come Elton John o Taylor Swift, sabato in seconda serata il trend si è consolidato con Freddie Mercury: quasi 1 milione di teste incollate alla tv, 19.13% di share medio e 5mila utenti connessi dai device. Mezzo secolo di genio e sregolatezza che ha segnato la storia del Rock. Obiettivo è documentare il percorso artistico e umano dell’artista nato a Zanzibar anche tramite la testimonianza dell’assistente Peter Freestone, che offre una lettura privata del cantante tra ossessioni, timidezze, fragilità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
