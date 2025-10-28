Spec FX ottiene un investimento strategico per accelerare l’espansione nell’area Asia-Pacifico

Sbircialanotizia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

HONG KONG – Spec FX, azienda fintech all’avanguardia specializzata in tecnologie per il trading, ha annunciato di aver ricevuto un importante investimento strategico da James E. Thompson III, investitore globale con una lunga esperienza nei settori della logistica, delle energie rinnovabili e delle tecnologie innovative.L’investimento sosterrà l’espansione di Spec FX nei mercati dell’Asia-Pacifico e potenzierà . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

spec fx ottiene un investimento strategico per accelerare l8217espansione nell8217area asia pacifico

© Sbircialanotizia.it - Spec FX ottiene un investimento strategico per accelerare l’espansione nell’area Asia-Pacifico

Contenuti che potrebbero interessarti

Coherent Solutions ottiene un investimento strategico da IceLake Capital per promuovere la crescita globale - Coherent Solutions, un'azienda di ingegneria di soluzioni digitali globali, ha ottenuto un investimento strategico da IceLake, un investitore leader di ... Lo riporta businesswire.com

Cerca Video su questo argomento: Spec Fx Ottiene Investimento