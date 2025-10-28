Spaventoso incidente in Moto3 come sta Dettwiler | Asportata la milza e ventilazione meccanica

Angel Charte, medico del Motomondiale, in un'intervista al quotidiano spagnolo AS ha detto come stanno oggi, martedì 28 ottobre, Noah Dettwiler e José Antonio Rueda, i due piloti che sono rimasti coinvolti nello spaventoso incidente nella gara di Moto3 del Gran Premio della Malesia, a Sepang. 🔗 Leggi su Today.it

