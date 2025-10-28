Sparò per legittima difesa i sindacati plaudono all' archiviazione del procedimento penale per il maresciallo Masini
Il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia, esprime “soddisfazione per la decisione della Procura di Rimini di archiviare il procedimento a carico del maresciallo Luciano Masini, coinvolto nei fatti avvenuti nella notte di Capodanno a Villa Verucchio. L’inchiesta ha riconosciuto che il collega ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il gip di Pesaro ha chiesto altri accertamenti per valutare l’ipotesi della legittima difesa dell’imputato che ammazzò il marignanese Idrizi - facebook.com Vai su Facebook
Legittima difesa, serve coraggio per cambiarla - Però si sgonfia in parte il testo che dovrebbe portare a nuove regole più favorevoli a chi subisce una aggressione nella propria ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Legittima difesa - ja, 79 anni, che nel 1965 era stata condannata per aver morso la lingua dell’uomo che l’aveva assalita, strappandogliene un pezzo. Segnala internazionale.it
Legittima difesa, quanto vale la paura - In dubbio se il giudice può stabilire il “peso” dello shock di chi ha sparato Riparte la discussione alla Camera sulla legge 59/2006 di ... Come scrive panorama.it