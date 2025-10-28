Sparò a Capodanno Archiviazione definitiva per il carabiniere Masini

La gip del tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha disposto l’ archiviazione per Luciano Masini, originario di Polinago e comandante della stazione dei carabinieri di Villa Verucchio, indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Nella notte di Capodanno il militare uccise con 12 colpi di pistola Muhammad Sitta, il 23enne egiziano che aveva accoltellato in strada quattro persone senza nessun apparente motivo. Il provvedimento, notificato nella mattinata di ieri al difensore del militare, l’avvocato Tommaso Borghesi, chiude un’inchiesta durata dieci mesi e conferma la ricostruzione già avanzata dalla Procura di Rimini: Masini agì per legittima difesa, in una situazione di pericolo immediato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sparò a Capodanno . Archiviazione definitiva per il carabiniere Masini

