Spari verso casa mia La denuncia di Ziello | Manomessi i cavi
di Enrico Mattia Del Punta "Qualcuno ha deciso che la mia famiglia non dovesse più avere l’elettricità a casa attraverso la manomissione dei cavi della fornitura energetica con l’impiego di uno o più colpi di arma da fuoco. Se qualcuno pensa di potermi fermare per le mie idee politiche ha capito proprio male". A denunciare l’episodio, avvenuto nel territorio comunale di Pisa è il deputato della Lega Edoardo Ziello, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato la foto dei cavi tranciati della linea aerea a bassa tensione che serve anche l’abitazione del parlamentare, oltre ad altre case della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Stesa ad Afragola, 14 colpi di pistola sparati verso il balcone di un appartamento Ancora spari nel pomeriggio di oggi ad Afragola. A cura di Francesco Celardo - napolitoday.it La camorra torna a sparare senza tregua ad Afragola. Quattordici colpi di pisola son - facebook.com Vai su Facebook
"Spari verso casa mia". La denuncia di Ziello: "Manomessi i cavi" - Nel pomeriggio in questura: "Mi auguro si tratti di pura casualità". Riporta lanazione.it
Spari contro una casa. Denunciato un 47enne: "Era solo uno scherzo" - Spara alcuni colpi verso un’abitazione vicina, la polizia ha denunciato un uomo che dovrà rispondere di procurato allarme. Lo riporta lanazione.it
Spari contro un'abitazione a Roma, ferito un uomo con un colpo di pistola - Un uomo di 70 anni è stato raggiunto dal proiettile di una pistola alla gamba ed è ... Si legge su romatoday.it