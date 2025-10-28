Spari verso casa mia La denuncia di Ziello | Manomessi i cavi

di Enrico Mattia Del Punta "Qualcuno ha deciso che la mia famiglia non dovesse più avere l’elettricità a casa attraverso la manomissione dei cavi della fornitura energetica con l’impiego di uno o più colpi di arma da fuoco. Se qualcuno pensa di potermi fermare per le mie idee politiche ha capito proprio male". A denunciare l’episodio, avvenuto nel territorio comunale di Pisa è il deputato della Lega Edoardo Ziello, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato la foto dei cavi tranciati della linea aerea a bassa tensione che serve anche l’abitazione del parlamentare, oltre ad altre case della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

