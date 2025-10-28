Spari e cavi elettrici manomessi a casa del deputato della Lega Ziello FdI | Le forze democratiche condannino

Spari e cavi elettrici manomessi a casa del deputato di Pisa della Lega, Edoardo Ziello. A denunciarlo è stato lo stesso parlamentare attraverso i suoi canali social, pubblicando anche una foto dei cavi tranciati, assicurando che non si farà intimidire dall’accaduto. Il parlamentare si è recato in questura per sporgere querela formale, dopo avere denunciato sui social il danneggiamento subito. Sull’episodio, avvenuto nella periferia sud di Pisa, indaga la Polizia. Il post di Ziello: se qualcuno pensa di fermarmi per le mie idee ha capito male. “ Qualcuno ha deciso che la mia famiglia non dovesse più avere l’elettricità a casa attraverso la manomissione dei cavi della fornitura energetica con l’impiego di uno o più colpi di arma da fuoco, secondo quanto mi è stato riferito dai tecnici che hanno prontamente ripristinato l’infrastruttura dopo diverse ore di sospensione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

