"La Juventus è un grande club con una grande storia. Secondo me tutti la allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore". Lo ha detto Luciano Spalletti a margine della presentazione di una pubblicità che lo vede protagonista insieme all’ex capitano della Roma, Francesco Totti, a Milano. "Fino a questo momento non ho avuto contatti in Italia", ha spiegato il tecnico toscano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: "Voglio rimarginare la ferita della Nazionale, la Juve è un grande club"