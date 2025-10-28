Spalletti verso la Juve Totti scherza e conferma | Sono un bel binomio Ma ancora non si sa magari trova il casello chiuso | Video

“Oggi il mister rimane a Milano, vive qui. Ma è vicino dai, sono 100 km”. Così Francesco Totti su Luciano Spalletti e la Juventus durante la presentazione dell’evento per i 140 anni dell’ Amaro Montenegro, per cui l’ex capitano e l’ex ct sono stati testimonial di uno spot pubblicitario. Totti ha poi continuato a parlare del futuro dell’allenatore, scherzando: “No dai, non si sa mai. ancora non è fatta, magari trova il casello chiuso”. Spalletti – in difficoltà su cosa rispondere alla domanda sul futuro – ha dichiarato: “Ma io pensavo di dover parlare dello spot oggi”, con un sorriso che malcelava nervosismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spalletti verso la Juve, Totti scherza e conferma: “Sono un bel binomio. Ma ancora non si sa, magari trova il casello chiuso” | Video

